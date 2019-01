Brexit : Theresa May veut renégocier le divorce avec l'Europe

"Cela signifie rouvrir l'accord de retrait", a-t-il conclu, bien que Bruxelles ait exclu toute réouverture des négociations. La cheffe du gouvernement reste cependant "déterminée à quitter (l'UE) le 29 mars", date prévue du Brexit. Interrogé sur la réaction de Bruxelles, le porte-parole a estimé que "le message des dirigeants européens est clair, ils veulent une sortie avec accord et ils comprennent que c'est dans l'intérêt de l'UE comme du Royaume-Uni". Il a ajouté qu'"on pouvait s'attendre à ce que la Première ministre s'entretienne avec l'UE dans la journée".





Le traité de retrait, âprement négocié pendant des mois par Theresa May avec l'Union européenne, avait été massivement rejeté le 15 janvier par les députés, ouvrant la possibilité d'un divorce sans accord ("no deal") fin mars. Après ce rejet, Theresa May n'a pas proposé de plan alternatif, contrairement à ce que réclamaient les parlementaires, échouant à dégager un consensus lors de consultations avec l'opposition et des députés de sa propre majorité conservatrice. Les députés ont donc rédigé des amendements, qui seront débattus et votés mardi s'ils sont sélectionnés par le président de la Chambre des Communes John Bercow, pour tenter d'infléchir la suite du processus. Aucun d'entre eux n'est immédiatement contraignant pour l'exécutif. Néanmoins, il serait politiquement risqué pour Theresa May de les ignorer.