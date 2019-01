Brexit : Theresa May veut renégocier le divorce, l'Europe ferme la porte

Le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni n'est pas consommé. C'est en tout cas ce que veut croire Theresa May qui, ce mardi, a tendu la main pour rouvrir les négociations. Objectif ? Aboutir à un accord de retrait soutenu par une majorité de députés britanniques.





Le traité âprement négocié pendant des mois par Theresa May avec l'Union européenne, avait été massivement rejeté le 15 janvier par les députés, ouvrant la possibilité d'un divorce sans accord ("no deal") fin mars. Après ce rejet, Theresa May n'a pas proposé de plan alternatif, contrairement à ce que réclamaient les parlementaires, échouant à dégager un consensus lors de consultations avec l'opposition et des députés de sa propre majorité conservatrice.





Mais les députés ont voté mardi des amendements, non contraignants, pour tenter d'infléchir la suite du processus. L'un d'eux exclut une sortie de l'Union européenne sans accord. L'autre, soutenu par l'exécutif, demande à modifier le traité de retrait, en particulier une disposition controversée, le "filet de sécurité" (backstop), visant à éviter le retour à une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande.