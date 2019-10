Brexit : un accord annoncé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne

JT 20H - Ce jeudi, un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a été trouvé. Retour sur les moments forts de cette journée, des dernières heures de négociations aux réactions qui ont suivi l'annonce de l'accord.

Le 23 juin 2016, les Britanniques décidaient par référendum de quitter l'Union européenne. Depuis, malgré d'interminables négociations, aucun accord sur les modalités du Brexit n'avait pu être trouvé, jusqu'à ce jeudi 17 octobre 2019. À la mi-journée, deux tweets du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et du Premier ministre britannique, Boris Johnson, l'ont annoncé.



