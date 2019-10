Brexit : un accord in extremis entre l’Europe et le Royaume-Uni

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Jennifer Knock s'est intéressée ce jeudi 17 octobre 2019 à l'accord sur le Brexit annoncé par l'Europe et le Royaume-Uni.

Après trois ans de tergiversations et de nuits sans sommeil, la fumée blanche est finalement apparue ce jeudi. Un accord sur le Brexit a été annoncé à la mi-journée par le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, qui a cédé et qui a gagné ? Que prévoit cet accord ? Passera-t-il l'épreuve de la ratification au Parlement britannique samedi ?



Ce jeudi 17 octobre 2019, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de l'accord trouvé sur le Brexit.