"Vous nous manquez déjà" : la presse britannique au jour J du Brexit

Les réactions sont mitigées. Mais ont un point commun : elles sont fortes et historiques. Les Unes des journaux britanniques de ce 1er février, jour officiel du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, reflètent la société anglaise. Et soulignent à quel point le pays est divisé sur la question. LCI a fait un tour de la presse anglaise au premier jour du "Brexit".

Mais pour d'autres, à l'image du Premier ministre, on célèbre au contraire ce 1er février comme s'il s'agissait du jour de l'indépendance. C'est le cas du tabloïd conservateur The Sun. Se félicitant d'être "enfin" sorti de l'UE, le titre le plus lu du royaume reprend les principales promesses du Premier ministre, affichant les principales déclarations de Boris Johnson, comme celle de "rassembler" le pays. Un autre tabloïd qui a fait campagne pour la séparation, le Daily Mail, s'exclame, enthousiaste : "Nous sommes sortis !". Et propose à ses lecteurs de fêter la nouvelle en leur offrant un linge à vaisselle à l'image de l'événement.