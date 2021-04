Brigades rouges : sept brigadistes interpellés en France à la demande de l'Italie

Ils ont finalement été rattrapés par leur passé. Sept anciens membres des Brigades rouges italiennes, condamnés en Italie pour des actes de terrorisme commis dans les années 70-80, ont été interpellés en France ce mercredi matin, a annoncé l'Elysée. Cela s'est fait à la demande de l'Italie, sur décision d'Emmanuel Macron. Trois autres membres, qui ne se trouvaient pas à leur domicile à l'arrivée des forces de l'ordre, sont actuellement recherchés.

L'avocate de cinq des sept personnes arrêtées a dénoncé cette opération comme une "trahison innommable de la France". "Je suis indignée et je n'ai pas les mots pour décrire cette opération qui s'apparente à une mini-rafle", a déclaré à l'AFP Me Irène Terrel. "Depuis les années 1980, ces gens-là sont sous la protection de la France, ils ont refait leur vie ici depuis 30 ans, sont installés au vu et au su de tous, avec leurs enfants, leurs petits-enfants... et au petit matin, on vient les chercher, 40 ans après les faits ?", s'est indignée l'avocate.

"C'est innommable et irrecevable en droit", a-t-elle conclu, décidée à contester ces procédures d'extradition. Parmi ses clients arrêtés mercredi figure notamment Marina Petrella, 66 ans, ex-membre des Brigades rouges condamnée à la prison à vie et à qui la France a accordé l'asile politique. Le président Nicolas Sarkozy s'était opposé en 2008 à son extradition, autorisée par la justice, en raison de son état de santé.