Brigitte Macron une nouvelle fois insultée au Brésil

JT 20H - Proche de Bolsonaro, le ministre Paulo Guedes s'exprimait devant un parterre de chefs d'entreprise. Soudain, au milieu d'un discours, ce poids lourd du gouvernement brésilien a lancé une attaque contre Brigitte Macron.

Après la blague, plus que douteuse, du président brésilien sur Brigitte Macron, c'est son ministre de l'Économie qui a récidivé, et pas de la façon la plus élégante. Lors d'une réunion publique, Paulo Guedes a clairement insulté notre Première dame. Cette deuxième attaque a provoqué de nombreuses réactions dans l'Hexagone.



