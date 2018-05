Bruno Le Maire invoque la réglementation anti-boycott de l'UE face à Donald Trump en Iran : de quoi s'agit-il ?

Par le passé, les Etats-Unis ont adopté une autre législation "d'extraterritorialité", la loi D'Amato (1996) visant les investissements dans les intérêts gaziers et pétroliers en Iran et en Libye, là encore en contradiction avec la réglementation fixée par les accords internationaux.





Cette mesure avait également suscité un conflit commercial avec l'Union européenne, heurtant de plein fouet ses intérêts pétroliers au Proche-Orient. Dans les deux cas, pour Cuba comme pour la Libye et l'Iran, le bras-de-fer s'était achevé deux ans plus tard avec une négociation et la levée des menaces de sanctions mutuelles entre l'UE et les Etats-Unis.