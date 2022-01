Bruxelles : des dizaines de milliers de manifestants contre les restrictions sanitaires

Allemands, Suisses, Français : dimanche 23 janvier, des manifestants venus pour partie de toute l'Europe se sont rendus à Bruxelles afin de protester contre les mesures sanitaires liées au Covid-19. Ils répondaient à l'appel des mouvements World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom, mais également de plus de 600 associations locales européennes, selon le quotidien belge Le Soir.