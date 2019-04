Buckingham : le business du royal baby

Les Britanniques commencent à perdre leur flegme. Tous sont dans l'attente de la naissance du bébé royal du prince Harry et de Meghan Markle. Les commerces, eux, y trouvent un business très rentable. Selon les économistes britanniques, l'événement pourrait rapporter au Royaume-Uni plus d'un milliard d'euros en deux ans. Du jamais vu dans le pays pour une naissance.



