Bulgarie, atelier textile de l'Europe

En lisant attentivement l'étiquette de votre pull, il y a de grandes chances qu'elle porte la mention "Made in Bulgaria". En quelques années, ce pays est devenu un concurrent redoutable pour les Asiatiques. Les marques les plus connues y font fabriquer l'essentiel de leur collection, moyen et haut de gamme. Comment cet État le plus pauvre de l'Union européenne est-il devenu aussi concurrentiel ? Qu'en est-il des conditions de travail des couturières ?



