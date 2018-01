Cadavre filmé : YouTube sanctionne finalement Logan Paul après la publication de sa vidéo

Les images avaient été retirées du site quelques heures après leur mise en ligne mais probablement trop tard. Selon plusieurs médias américains, elles avaient été préalablement visionnées plus de six millions de fois. Dans cette vidéo, celui qui s’est fait connaître sur le réseau social vidéo Vine apparaissait à l'image avec des amis et commentait le spectacle du pendu, riant et plaisantant sur ce drame. Il avait présenté ensuite ses excuses, reconnaissant avoir "mal maîtrisé" son influence sur internet et assurant que "cela ne se (reproduirait) plus".