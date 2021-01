Procédure de destitution : les étapes qui attendent Donald Trump

Et maintenant ? Donald Trump mis en accusation mercredi 13 janvier par la Chambre des représentants, le milliardaire est entré dans l'Histoire comme le seul président américain à avoir subi à deux reprises l'infamie d'un impeachment. Reste à savoir si ce dernier aboutira. En cause : un timing plus que serré et des failles juridiques.

Dans le détail, la Constitution prévoit que le Congrès peut destituer le président en cas de "trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs". La procédure se déroule en deux étapes. D'abord, la Chambre des représentants vote, à une majorité simple, l'acte d'accusation détaillant les faits reprochés au président (le fameux impeachment, en anglais).