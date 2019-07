Californie : au moins trois morts dans une fusillade lors d'un festival, le tireur abattu

Les témoignages glaçants recueillis par les médias américains témoignent d'une extrême violence. "Nous étions en train de partir et nous avons vu un gars avec un foulard enroulé autour de sa jambe parce qu'il avait été touché. Et il y avait des gens au sol qui pleuraient", a relaté Evenny Reyes, 13 ans, au San José Mercury News. "Il y avait un petit enfant blessé, au sol. Des gens jetaient des tables et coupaient des clôtures pour sortir", a ajouté l'adolescente. Un technicien, Shawn Viaggi, qui se trouvait près de la scène du festival s'est jeté au sol après avoir entendu de "fortes détonations", a-t-il raconté au journal San José Mercury News. "J'ai crié "C'est une vraie arme, partons d'ici', et on s'est cachés sous la scène".