"Maison de l'horreur" : ce que l'on sait du couple David et Louise Turpin, incarcéré pour torture et mise en danger d'enfants

Les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête. Objectif : comprendre comment David Turpin, âgé de 57 ans, et son épouse Louise, 49 ans, ont basculé dans l'horreur. D'après le Los Angeles Times citant des registres publics, le couple vivait à cette adresse depuis 2010. C'est là que David Turpin aurait décidé de scolariser à domicile ses enfants : selon les autorités, il est cité comme directeur d'une école privée à Perris par un site internet du département de l'Education. L'adresse, dans une résidence pavillonnaire récente, correspond à celle où vivent les Turpin. Cette école, inscrite l'an passé au registre des établissements non religieux, comportait officiellement six élèves. Ou plus exactement, six enfants de la famille.