Californie : treize frères et sœurs ont été découverts attachés et affamés

C'est la stupeur aux États-Unis, après la découverte d'une nouvelle "maison de l'horreur". La police américaine a découvert treize frères et sœurs enfermés, certains enchaînés, et affamés par leurs propres parents au domicile familial à Perris, une ville située au Sud-Est de Los Angeles. David Turpin et son épouse Louise, les parents "tortureurs", risquent désormais la prison à perpétuité.



