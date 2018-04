Cambridge Analytica : Alexandr Kogan, l’homme par qui le scandale est arrivé, accable Facebook

Un homme seul peut-il faire vaciller l’un des mastodontes du web ? La commission parlementaire britannique enquêtant sur le scandale Cambridge Analytica pourra sans doute apporter une ébauche de réponse ce mardi, alors qu’elle doit interroger Alexandr Kogan.





Le chercheur russe sera questionné sur les liens entre son application "This Is Your Digital Life" et la firme britannique. Selon Facebook, ses tests psychologiques, téléchargés par 270 000 utilisateurs, auraient permis de recueillir les données de 50 à 87 millions d’usagers de Facebook.