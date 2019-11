Camion charnier en Grande-Bretagne : toutes les victimes sont vietnamiennes

On en sait plus sur les victimes du camion charnier dont la découverte, au Royaume-Uni le 23 octobre, avait provoqué un tollé international. La police a indiqué ce jeudi à l'AFP que les victimes - 31 hommes et huit femmes - ont toutes été identifiées et qu'elles sont de nationalité vietnamienne. Leurs familles ont été prévenues, a précisé la police, refusant de faire de plus amples commentaires.