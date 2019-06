VIDÉO - Elections américaines de 2020 : ce qu'avait dit et ce qu'a vraiment fait Trump depuis son élection

En 2016, le magnat de l'immobilier avait fait de l'économie sa priorité. Difficile de nier les chiffres : la croissance est de 3,1% au premier trimestre 2019 et la dernière récession remonte à la décennie précédente. Le chômage pointe à son taux le plus bas en cinquante ans, à 3,6%. Les économistes anticipent néanmoins quelques orages à venir, en particulier une dette publique en forte ascension et un retour de bâton de la stratégie agressive de Donald Trump sur le front des échanges commerciaux, notamment avec la Chine.





Côté justice, le républicain avait promis de nommer un grand nombre de juges fédéraux conservateurs. Mission accomplie. Sa plus grande réussite sur le terrain du droit reste la nomination de Neil Gorsuch et de Brett Kavanaugh à la Cour suprême des Etats-Unis. Ces deux nominations ont ancré pour des années dans le camp conservateur la plus haute juridiction américaine, qui tranche les débats sociétaux les plus vifs.





Sur la scène internationale, le républicain avait promis de rebattre les cartes. C'est chose faite. Il a retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat et du traité entre les grandes puissances et l'Iran censé forcer Téhéran à ne pas se doter de l'arme nucléaire. Guerre commerciale avec la Chine, exigences d'une hausse des dépenses des alliés au budget de l'Otan, renégociation de l'accord de libre-échange Aléna avec le Mexique et le Canada : Donald Trump n'a pas tergiversé. Deux ombres à ce tableau : la Corée du Nord et le Proche-Orient. Sa tentative de charme avec le leader nord-coréen Kim Jong Un n'a, jusqu'à présent, pas abouti à la dénucléarisation de Pyongyang. Prenant le contrepied de décennies de statu quo dans la diplomatie internationale, Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et y a transféré, depuis Tel Aviv, l'ambassade américaine.