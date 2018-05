Campus européen : des étudiants sans frontières

L'Eucor est un campus universitaire hors du commun implanté entre trois pays et s'étend sur cinq villes, Strasbourg, Mulhouse, Bâle, Fribourg et Karlsruhe. Les étudiants traversent les frontières presque quotidiennement. Ce campus XXL existe depuis 29 ans. Il rend les facultés plus attractives et envoie un message politique assumé. Le campus compte plus de 123 000 étudiants. Emmanuel Macron espère bien dupliquer l'exemple et en créer une vingtaine d'autres d'ici 2024.



