CAN 2019 : le régime algérien tente de récupérer politiquement la victoire des Fennecs, mais...

L’équipe nationale algérienne est née en 1958, soit quatre ans avant que l’Algérie ne devienne indépendante. Et dans ce laps de temps, les joueurs furent les premiers représentants, à l’international, de la cause du Front de libération nationale (FLN), en guerre contre le colon français. Ce qui suffit presque à résumer les liens intimes et historiques entre football et politique au pays des Fennecs, sacrés dimanche champions d’Afrique pour la seconde fois de leur histoire, dans un contexte de mobilisation populaire sans précédent contre le régime.