Attaque à la voiture-bélier à Toronto : le suspect Alek Minassian ciblait-il les femmes ?

Le terme "incel" est une abréviation anglophone qui signifie "involontairement célibataire". Elle désigne une communauté informelle d'hommes qui ont en commun de considérer les femmes comme les responsables de leur célibat et de leur insatisfaction sexuelle. Les Incels se retrouvent notamment sur des forums en ligne, comme Incels.me, un site "interdit aux femmes et qui compte plus de cinq mille membres", rapporte Le Monde, ainsi que dans des groupes de discussions sur Discord et sur 4chan.





Avant de tuer 6 personnes en 2014, Elliot Rodger, avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo intitulée "Châtiment", dans laquelle il disait vouloir se venger des femmes. "Je suis le mec parfait et pourtant vous préférez vous jeter dans les bras d’hommes odieux plutôt que moi, le gentleman suprême", affirmait-il. Les femmes, disait-il, l’avaient "rejeté" et n’avaient "jamais été attirées" par lui, ce que Rodger qualifiait d'"injustice" et de "crime".