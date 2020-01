Français disparus au Québec : que sait-on de ce tragique accident de motoneige ?

Rapidement appelées en renfort, la police et l'armée ont finalement retrouvé le guide de l'expédition, décédé. Deux motoneiges semblables à celles utilisées par les touristes disparus ont également été découvertes au fond de l'eau, dans le même secteur, en fin d'après-midi. Mais aucun corps n'a encore été retrouvé à proximité. Les recherches se poursuivent.

Au cours de la journée, le guide québécois et ses clients ont quitté le sentier balisé pour s'aventurer sur le lac Saint-Jean. C'est là que la glace s'est brisée. Deux des touristes ont alors repêché l'un de leurs compagnons dont la motoneige était tombée à l'eau. Ensemble, ils ont trouvé refuge dans un magasin d'alimentation à Saint-Henri-de-Taillon, prévenu les secours, puis sont parti à la recherche du reste du groupe.

Un convoi de huit touristes français et leur guide est parti lundi matin de Saint-Michel-des-Saints pour une excursion dans les plaines enneigées québécoises. Point de départ : le centre de location de matériel de sport d'hiver Haute-Matawinie. Lieu d'arrivée : les monts Valin, à 500 km de là. Le groupe est arrivé sans encombre au Relais 22 milles de La Tuque, le lundi soir, mais n'a jamais atteint leur seconde escale, prévue à l'Auberge des îles, à Saint-Gédeon.

Selon ces deux sources, les trois survivants sont également originaires du département du Haut-Rhin. Ils ont été hospitalisés dans un établissement de la ville d'Alma. "Ils sont en bonne santé, ils ont subi quelques engelures et un choc nerveux", a expliqué un porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

Le consul général adjoint de France au Québec, Laurent Barbot, qui s'est rendu sur place, a déclaré aux journalistes que les touristes français disparus "viennent de l'Est de la France". Une information confirmée par la chaîne de télévision France 3 Grand Est, qui déclarait hier que les cinq touristes portés disparus, âgés de 24 à 58 ans, sont originaires d'Alsace ou des Vosges. Le quotidien Dernières Nouvelles d'Alsace précise que cinq des huit touristes français étaient "un groupe de copains" venant de la région de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin).

Montréalais de 42 ans, Benoît L'Espérance, était un guide accrédité pour promener passants et touristes dans l'hiver québécois. Il est mort dans la nuit de mardi à mercredi, à l'hôpital.

"Ce secteur ne faisait pas partie d'un sentier balisé, ils étaient en hors piste", a confirmé Hugues Beaulieu. Selon les médias locaux, les touristes et leur guide voulaient peut-être emprunter un raccourci pour rejoindre leur destination finale. Pourtant, "les personnes qui connaissent l'endroit savent qu'il ne faut pas aller dans ce secteur parce que la glace est très fragile en raison des courants", a expliqué à Radio-Canada Gaétan Gagné, président du club des motoneigistes du lac Saint-Jean.

Mardi en début d'après-midi, dès les premières investigations, l'un des hélicoptères de la police s'est écrasé sur le lac glacé. Le pilote était seul à bord et a été hospitalisé. Il est blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. D'importantes recherches continuent depuis, avec l'aide de plongeurs et de deux hélicoptères. Toute la journée de mercredi, les secours ont fouillé l'est du lac, situé à environ 225 km au nord de la ville de Québec.

Les recherches se sont poursuivies toute la nuit, a précisé une porte-parole de la police, Béatrice Dorsainville, hormis pour les effectifs sous-marins et hélicoptère, qui ont repris leur mission ce jeudi. "On garde l'espoir", a-t-elle déclaré à l'AFP en fin de soirée. "Il n'est pas impossible qu'ils aient trouvé refuge quelque part et qu'ils n'aient aucun moyen pour communiquer avec nous".

La ministre par intérim de la Sécurité publique au gouvernement québécois, Andrée Laforest, a annoncé l'ouverture d'une enquête lors d'un point presse : "Il faut retrouver les disparus le plus vite possible, le gouvernement est en contact depuis ce matin avec les autorités françaises et les familles seront avisées."