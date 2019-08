Canada : Justin Trudeau a enfreint la loi sur les conflits d'intérêt

L'entourage de Justin Trudeau a ainsi "demandé de façon irrégulière à la procureure générale de tenir compte d'intérêts politiques partisans dans cette affaire, ce qui va à l'encontre des principes constitutionnels bien établis encadrant l'indépendance du poursuivant et la primauté du droit", précise le communiqué.





"Justin Trudeau était, en sa qualité de Premier ministre, le seul titulaire de charge publique en mesure d'exercer une influence sur la décision de la procureure générale relativement à son éventuelle intervention dans un dossier lié à une poursuite criminelle", poursuit le communiqué.





SNC-Lavalin a passé des mois à tenter d'obtenir du gouvernement un règlement à l'amiable des accusations de fraude et de corruption liées à ses activités en Libye, ce qui lui aurait permis de payer une amende et d'éviter des sanctions plus sévères en cas de condamnation. Après avoir nié avoir agi de manière inappropriée, mettant en avant les nombreuses pertes d'emplois liées à cette éventuelle condamnation, qui aurait privé l'entreprise de juteux contrats publics, Justin Trudeau a fini par accepter la "responsabilité" pour ses "erreurs", tout en rappelant son "désaccord" avec "certaines des conclusions" du rapport et refusant de "s'excuser de [s]'être tenu debout pour les Canadiens.