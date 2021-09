Réélu sur le fil, Justin Trudeau promet "un avenir meilleur" aux Canadiens

Or c'est précisément pour obtenir cette majorité que ce dernier avait déclenché des élections anticipées à la mi-août pour tenter de regagner la majorité qu'il avait perdue deux ans plus tôt.

"Merci d'avoir voté, d'avoir fait confiance à l'équipe libérale, d'avoir choisi un avenir meilleur", a tweeté ce mardi matin le premier ministre réélu. "On va en finir avec la Covid. On va bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens. Et on va continuer à avancer ensemble", poursuit-il.