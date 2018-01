Canada : un jardinier tueur en série, accusé d'avoir tué au moins cinq homosexuels

Si la police est persuadée qu'il est impliqué, c'est à cause de son métier : paysagiste-jardinier, le meurtrier a eu accès à beaucoup d'espaces verts où des corps pourraient avoir été enterrés, a estimé la police. Les enquêteurs ont ciblé environ 30 jardins ou propriétés, dans divers endroits de Toronto pour procéder à des fouilles et où "des personnes pourraient être ensevelies", a indiqué Hank Idsinga. "Nous croyons qu'il y a plus de victimes mais je n'ai aucune idée combien il y en aura", a évoqué l'enquêteur. "Nous devons découvrir ces victimes et les identifier", a-t-il indiqué. Le but étant d'pporter des réponses aux familles des disparus, indique le policier qui a également précisé compter sur les analyses ADN.