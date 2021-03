Canal de Suez : la tentative de renflouer le porte-conteneurs a échoué

L'opération du jour "n'a pas réussi", a indiqué la Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), compagnie basée à Singapour qui assure la gestion technique du navire. Par conséquent, "deux remorqueurs supplémentaires de 220 à 240 tonnes" vont arriver d'ici dimanche pour aider à la remise à flot du navire. Un soutien de poids pour l'Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA) : depuis mercredi, cette dernière tente de dégager le navire de plus de 220.000 tonnes. Il faudrait retirer de 15.000 à 20.000 mètres cubes de sable pour atteindre une profondeur de 12 à 16 mètres et remettre le navire à flot, explique la SCA qui a précisé vendredi que 87% du processus de retrait du sable avait été effectué par les dragues.

Seule éclaircie au tableau : une importante marée haute, prévue en début de semaine prochaine, pourrait aider les équipes techniques à débloquer le navire. En attendant, l'Egypte a reçu plusieurs propositions d'aide internationales, notamment des États-Unis, selon la SCA. La Turquie a également proposé d'envoyer un remorqueur pour tracter le porte-conteneurs, une proposition d'aide qui intervient au moment où Ankara s'efforce d'apaiser ses relations avec Le Caire, tendues depuis le renversement en 2013 du président Mohamed Morsi, que soutenait le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan.

L'incident survenu mardi et provoqué par des vents violents combinés à une tempête de sable a entraîné des embouteillages massifs. D'après la revue spécialisée Lloyd's list, plus de 200 navires sont bloqués aux deux extrémités et dans la zone d'attente située au milieu du canal, entraînant d'importants retards dans les livraisons de pétrole et d'autres produits, avec une brève répercussion sur les cours de l'or noir mercredi.