Canal de Suez : l'Ever Green navigue à nouveau après 100 jours d'immobilisation

L'Ever Given reprend la mer. Après 100 jours d'immobilisation, le porte-conteneurs géant qui avait bloqué le canal de Suez en mars navigue à nouveau, direction la Méditerranée. Non sans payer une amende salée : les autorités égyptiennes n'ont accepté de relâcher le navire qu'après une indemnisation de la part du propriétaire japonais

C'est lors d'une cérémonie sur les rives du canal que l'Autorité du canal de Suez (SCA) a signé un accord d'indemnisation avec le propriétaire, Shoei Kisen Kaisha. Les termes sont restés confidentiels, mais on sait que le Caire avait réclamé au début 916 millions de dollars (environ 767 millions d'euros), avant de revoir ses prétentions à la baisse à 600 puis à 550 millions de dollars. Le dédommagement n'est pas que financier : dimanche, Oussama Rabie, qui dirige la SCA, avait indiqué dans un entretien télévisé que l'Égypte recevrait un remorqueur d'une capacité de 75 tonnes de la part du propriétaire de l'Ever Given.

Oussama Rabie avait annoncé lors de la cérémonie la conclusion de l'accord, avec les drapeaux égyptiens et japonais en arrière-plan, en direct à la télévision égyptienne, jugeant que l'incident de l'Ever Given avait été un "test difficile" pour l'Égypte "sous les regards du monde entier". Les images de ce navire, l'un des plus grands au monde coincé pendant près d'une semaine fin mars, ont en effet eu beaucoup de retentissements sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Au total, 422 navires chargés de 26 millions de tonnes de marchandises ont été bloqués. D'après la SCA, l'Égypte a perdu de 12 à 15 millions de dollars par jour de fermeture. Même gouffre pour l'économie : selon l'assureur Allianz, les pertes ont atteint six à dix milliards de dollars par jour pour le commerce maritime mondial.