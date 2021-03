Canal de Suez : le trafic mettra "3,5 jours" à s'écouler après la fin de l'incident

Le fret maritime (presque) sur un long fleuve tranquille. Le porte-conteneurs Ever Given, qui obstrue le canal de Suez depuis près d'une semaine, se trouvait lundi matin à 80% dans la "bonne direction" après une opération de secours couronnée de succès. Ce qui a conduit le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a se féliciter d'une entreprise "réussie", dans un post publié sur Twitter . Une opération qui, une fois menée à son terme, nécessitera trois jours et demi pour une reprise du trafic.

L'accident résolu, ce sera la fin d'un embouteillage de 425 navires, lesquels attendent de pouvoir franchir ce goulot d'étranglement du commerce maritime mondial. Le canal de Suez, long de quelque 190 km, voit en effet passer environ 10% du commerce maritime international et chaque journée d'indisponibilité entraîne d'importants retards et coûts. Plus de 400 navires étaient coincés lundi matin aux extrémités et au milieu du canal reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée. L'assureur Allianz a estimé vendredi que chaque jour d'immobilisation pourrait coûter entre 6 et 10 milliards de dollars. La valeur totale des biens bloqués ou devant emprunter une autre route diffère selon les estimations, oscillant entre 3 et 9,6 milliards de dollars.