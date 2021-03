Canal de Suez paralysé : le porte-conteneur remis à flot, le trafic reprend

Après une grosse frayeur, le dénouement est là. Ce mardi, l'Ever Given a pu repartir après quasiment une semaine à être bloqué dans le Canal. L'Autorité du canal de Suez (SCA) a annoncé la "reprise du trafic" dans cette voie maritime majeure obstruée depuis près d'une semaine par un porte-conteneur géant, l'Ever Given. "L'amiral Osama Rabie, président de l'Autorité du canal de Suez, a proclamé la reprise du trafic de navigation dans le canal", a annoncé en milieu d'après-midi la SCA dans un communiqué.

Lundi matin à l'aube, le navire de 400 mètres de long et de plus de 220.000 tonnes, battant pavillon panaméen, avait commencé à bouger, après la libération de sa poupe, immobilisée jusqu'alors sur la rive ouest du canal. Les manœuvres se sont poursuivies à l'aide de plusieurs remorqueurs, jusqu'à ce que le navire se retrouve de nouveau brièvement coincé en travers du canal, selon des sites de visualisation du trafic maritime et des témoins sur

L'Ever Given était coincé depuis mardi 23 mars en diagonale du canal, bloquant complètement cette voie d'eau d'environ 300 mètres de largeur parmi les plus fréquentées au monde. Le canal de Suez, long de quelque 190 km, voit passer environ 10% du commerce maritime international et chaque journée d'indisponibilité entraîne d'importants retards et coûts. Au total, près de 400 navires sont coincés aux extrémités et au milieu du canal reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée, selon la SCA.