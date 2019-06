VIDEO - Canicule : la Catalogne en proie à un incendie hors de contrôle, des milliers d’hectares ravagés

A La Torre de l'Espanyol, une ferme d'élevage a été ravagée par le feu et plus de 200 moutons ont péri, ainsi qu'au moins deux chevaux et un âne, a constaté un photographe de l’AFP.





Selon le gouvernement régional, une cinquantaine de personnes ont été évacuées. Une trentaine devaient passer une deuxième nuit dans le gymnase de l'école du village de Flix, dont des Anglais et des Allemands, selon les médias publics. Les 250 habitants du village de Bovera, dans la province de Lerida, avaient été sommés de rester "enfermés" chez eux par précaution, tout comme les personnes vulnérables à Maials (900 habitants).