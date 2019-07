Canicule : New York en état d'urgence

"On n'avait pas vu ça depuis sept ans", affirme le maire de New York. Ce dernier a décrété l'état d'urgence face à la canicule qui fait rage. Avec le thermomètre qui affiche plus de 42° à l'ombre, les habitants suffoquent. Ces derniers ont d'ailleurs reçu l'ordre de rester chez eux.



