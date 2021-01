Capitole envahi : "La responsabilité de Trump est considérable"

"Donald Trump doit quitter la vie politique." Comme de nombreux observateurs, choqués par les scènes de chaos survenues ce mercredi 6 janvier à Washington, où des partisans du locataire de la Maison Blanche ont envahi le Capitole, Gérard Longuet ne mâche pas ses mots au lendemain de cette soirée de tumulte.

"J'étais consterné", déclare l’ancien ministre de la Défense, invité de LCI ce jeudi 7 janvier. "Le Capitole reste (...) un point stable de la démocratie. (...) On nous a pendant longtemps parlé du melting pot américain (...) on avait l'impression que tout cela formait une société unique. On découvre que la réalité est beaucoup plus compliquée."