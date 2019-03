Carlos Ghosn : de la prison à la résidence surveillée

Carlos Ghosn est apparu pour la première fois en public depuis 108 jours ce mercredi 6 mars 2019. Sa remise en liberté surveillée a mobilisé toutes les télévisions du Japon. Le convoi de l'ex-PDG de Renault a d'abord entrepris de se rendre dans l'un des cabinets d'avocats assurant la défense de l'homme d'affaires. Carlos Ghosn a ensuite regagné sa résidence surveillée et contacté quelques proches.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.