EN DIRECT - Carlos Ghosn est arrivé devant le tribunal pour la première fois depuis son arrestation

Le magnat de l'automobile de 64 ans, qui a subi une chute brutale après être devenu en deux décennies un personnage tout-puissant, est arrivé devant le tribunal japonais peu avant 3h, ce mardi matin (heure française, 10h30 heure locale). Vêtu d'un costume sombre, il a semblé amaigri. Il est arrivé menotté avec une corde nouée autour de la taille. Il s'agit de sa première apparition publique depuis son arrestation surprise en novembre pour des malversations financières présumées.





Dans une déclaration écrite, Carlos Ghosn dit avoir été "faussement accusé et détenu de manière injuste". "J'ai agi avec honneur, légalement et avec la connaissance et l'approbation des dirigeants de la compagnie", ajoute-t-il.