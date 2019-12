Carlos Ghosn : que lui imposait son contrôle judiciaire au Japon ?

Coup de théâtre ce lundi soir. L'ancien PDG de Renault-Nissan Carlos Ghosn a fui le Japon et s'est réfugié au Liban, y arrivant par avion dimanche 29 décembre au soir. L'ex- grand patron préparait en liberté conditionnelle son procès, prévu en 2020 pour malversations financières. Mais il a préféré s'échapper, ne souhaitant plus être "l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité". Pour cela il a dû déjouer un contrôle judiciaire très strict.

Depuis sa libération sous caution le 25 avril 2019, Carlos Ghosn est en effet soumis à un strict contrôle judiciaire, encore plus drastique que lors de sa première sortie de prison début mars, après 108 jours derrière les barreaux. Il avait interdiction de quitter le territoire, et ses passeports étaient conservés par ses avocats, garants du respect des règles imposées par la justice à son égard. Son assignation à résidence à Tokyo lui laissait toutefois la liberté de voyager à l’intérieur du Japon, mais la durée d’absence de son domicile était réglementée (pas plus de trois jours, selon NHK).