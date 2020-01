Carlos Ghosn : pourquoi des avocats libanais réclament des poursuites pour un voyage en Israël

Carlos Ghosn a rendez-vous ce jeudi avec la justice libanaise. Non pour évoquer sa rocambolesque fuite du Japon il y a deux semaines mais un séjour en Israël, il y a plus de dix ans. Un séjour qui fait l'objet d'une requête, déposée par des avocats libanais.

Un rapport a en effet été soumis à la justice libanaise par des avocats libanais, lequel concerne "son entrée en pays ennemi et sa rencontre avec un certain nombre de dirigeants israéliens", selon l'agence de presse officielle libanaise. En cause : des faits remontant à 2008. Alors qu'il était encore président de Renault-Nissan, Carlos Ghosn s'était rendu en Israël dans le cadre d'un partenariat pour le lancement d'une voiture électrique.