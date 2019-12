Carlos Ghosn : que sait-on de la fuite au Liban de l'ex-grand patron Renault-Nissan ?

Après avoir passé plusieurs mois en prison et été libéré par deux fois sous caution avec interdiction de quitter le Japon, l'ancien magnat de l'industrie automobile devait comparaître en 2020 pour des accusations de malversations financières, notamment. Mais alors qu'il préparait ce procès en liberté conditionnelle, il en a décidé autrement et a donc décidé de fuir.

"Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité". C'est par ces mots, issu d'un communiqué que Carlos Ghosn a confirmé qu'il se trouvait au Liban. Sous le coup de quatre inculpations dans ce pays, l'homme d'affaires, détenteur des nationalités libanaise, française et brésilienne, affirme ne pas avoir "fui la justice" mais s'être "libéré de l'injustice et de la persécution politique".

Alors dans son entourage japonais, c'est la stupeur. Rien dans son attitude ces derniers jours ne laissait supposer qu'il allait quitter le Japon, ont indiqué à l'AFP des personnes qui l'ont récemment côtoyé. "Il continuait à préparer son procès lors de nos réunions régulières", a assuré son avocat Junichiro Hironaka. Ce dernier s'est d'ailleurs dit "abasourdi" par cette information qu'il a découvert, ce lundi soir, en regardant la télévision et que son équipe détenait toujours tous les passeports de Carlos Ghosn qui possède trois nationalités : brésilienne, française et libanaise.

Selon la chaîne de télévision japonaise NHK, le tribunal de Tokyo a confirmé que Ghosn était toujours soumis à des conditions de liberté strictes au moment de son départ du Japon et "ne pas avoir levé l'interdiction de voyager à l'étranger de (Carlos) Ghosn". "Si son départ du Japon était confirmé, sa liberté conditionnelle serait annulée et sa caution de 14 millions de dollars, perdue", détaille la chaîne.

Une source dans son entourage a indiqué à l'AFP qu'il était bel et bien "à Beyrouth avec sa femme", "libre" et "très heureux". Elle a précisé que ses avocats n'avaient pas été mis au courant de son départ du Japon, et démenti des informations d'une TV libanaise selon laquelle il se serait enfui caché dans une caisse d'instrument de musique. Un photographe de l'AFP relate que deux voitures des forces de sécurité libanaises se trouvaient durant la matinée près de la maison du quartier d'Achrafiyeh dans laquelle Carlos Ghosn réside habituellement quand il visite le Liban. Un pays qui, en l'absence de traité d'extradition entre Beyrouth et Tokyo, ne risque pas de le renvoyer au Japon.