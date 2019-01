Carlos Ghosn : sa demande de libération de nouveau rejetée par le tribunal de Tokyo

Concernant la fin de sa garde à vue, Carlos Ghosn risque une nouvelle inculpation sur les faits qui lui sont reprochés, et notamment pour le motif d' "abus de confiance", selon son avocat Motonari Otsuru. Le cas échéant, cela déclencherait le début d'une nouvelle période de détention provisoire, venant se superposer à celle déjà en cours. "De manière générale, dans les cas de déni total des accusations d'abus de bien confiance, la libération sous caution n'est le plus souvent pas approuvée jusqu'à l'ouverture du procès", qui ne devrait pas intervenir avant six mois au moins, a déclaré l'avocat.