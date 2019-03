Carlos Ghosn sur le point d'être libéré après le versement d'une caution de 8 millions d'euros

Un milliard de yens en liquide. Soit environ 8 millions d'euros. C'est le montant de la caution payée ce mardi par Carlos Ghosn ouvrant la voie à sa sortie de la prison de Kosuge à Tokyo où il a passé plus de 100 jours. Moyennant le versement de cette somme, le tribunal de Tokyo avait accepté le même jour la remise en liberté de l'ex-PDG de Renault et Nissan accusé de malversations financières, et un deuxième juge avait rejeté dans la nuit de mardi à mercredi un appel lancé par le procureur. La confirmation de la transaction à la mi-journée a déclenché la procédure de libération.





"Je suis innocent et résolument déterminé à me défendre vigoureusement dans un procès équitable contre ces accusations sans fondement", avait déclaré Carlos Ghosn dans un communiqué en apprenant la décision mardi.





Ce mercredi à l'aube, des dizaines de journalistes commençaient à se rassembler devant la prison tandis que des membres de la famille du grand patron déchu de l'automobile ont été vus entrant dans l'établissement par des journalistes de l'AFP.