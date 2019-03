Carlos Ghosn : une libération sous caution

Carlos Ghosn est autorisé à sortir de prison après avoir passé 107 jours derrière les barreaux. La raison, le paiement en cours d'une caution de presque huit millions d'euros, et surtout son nouvel avocat, Me Junichiro Hironaka, qui a rassuré la justice nippone. Soupçonné de malversation financière, il a rappelé ce soir sa position dans un communiqué rédigé depuis sa cellule. "Je suis innocent et résolument déterminé à me défendre vigoureusement dans un procès équitable, contre ces accusations sans aucun fondement", a-t-il déclaré.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.