Carlos Ghosn : vers une nouvelle inculpation au Japon

Il était déjà sous le coup de trois inculpations pour avoir minoré des déclarations de revenus et pour abus de confiance aggravé lié à une tentative de faire couvrir des pertes financières personnelles par Nissan. Carlos Ghosn, va être de nouveau inculpé lundi pour abus de confiance, ont affirmé des médias locaux japonais. Arrêté la première fois à Tokyo le 19 novembre, l'ex-patron de Renault et Nissan, avait été libéré sous caution le 6 mars, avant d'être interpellé de nouveau moins d'un mois plus tard sur de nouveaux soupçons.