Carnaval de Rio : des Françaises au royaume de la samba

Les habitants de Rio, très fiers de leur carnaval, disent qu'il s'agit du plus grand spectacle sur terre. Pendant neuf jours, les meilleures écoles de samba sont en compétition. Il y a aussi parmi les concurrents des étrangers, et notamment des Françaises qui se sont entraînées depuis plusieurs mois. Elles viennent de Paris, de Nantes et des Antilles, et se sont donné rendez-vous sur la plage de Copacabana.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.