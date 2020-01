VIDEO - Carole Ghosn se dit "soulagée et fière" de son époux

"Il est très combatif. Et moi aussi." En marge de l'interview accordée mercredi 8 janvier par Carlos Ghosn à TF1, son épouse Carole s'est dite "soulagée" depuis le départ du Japon de l'ancien patron de Renault-Nissan.

"Je suis soulagée et je suis ravie de le revoir, lui qui est là dans mes bras", a assuré Carole Ghosn. Et d'ajouter : "Depuis neuf mois, nous avions parlé deux fois. C’est un miracle, tout cela, je n’arrive pas à croire qu’il est là." Elle l'assure : rien n'est fini. "Maintenant on attend la prochaine étape, cela ne va pas être facile. Mais au moins on peut se battre ensemble, l’un avec l’autre. Je suis très fière de lui."