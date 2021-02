CARTE - Covid-19 : plus de 2,2 millions de décès et près de 104 millions de cas dans le monde

Près d'un an après l'apparition du premier cas, l'épidémie de coronavirus a fait plus de 2,2 millions de morts. Mercredi 3 février 2021, 2.253.684 décès étaient ainsi recensés à travers la planète, pour 103.918.285 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 446.885 morts pour 26.435.563 cas recensés. Ils sont suivis du Brésil qui compte 226.309 morts (pour 9.283.418 cas) et du Mexique, qui déplore 154.596 morts (pour 1.874.092 cas). L'Inde est au 4e rang, avec 154.596 morts, pour 10.777.284 contaminations.