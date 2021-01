CARTE - Covid-19 : plus de 2,1 millions de décès à travers le monde

Près d'un an après l'apparition du premier cas, l'épidémie de coronavirus a fait plus de 2 millions de morts. Mardi 26 janvier 2021, 2.141.602 décès étaient ainsi recensés à travers la planète, pour 99.770.308 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 421.129 morts pour 25.297.072 cas recensés. Ils sont suivis du Brésil qui compte 217.664 morts (pour 8.71.393 cas) et de l'Inde qui déplore 153.587 morts (pour 10.676.838 cas).