CARTE - Covid-19 : plus d'1,9 million de décès, quels sont les pays les plus touchés ?

Près d'un an après l'apparition du premier cas, l'épidémie de coronavirus a fait plus d'1,9 million de morts. Mardi 12 janvier 2021, 1.946.690 décès étaient ainsi recensés à travers la planète, pour 90.958.766 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 376.280 morts pour 22.618.071 cas recensés. Ils sont suivis du Brésil qui compte 203.580 morts (pour 8.131.612 cas), et de l'Inde qui en déplore pour sa part 151.327 (10479.179 cas). Voisin des États-Unis, le Mexique dénombre 134.368 décès. Pays berceau du virus, la Chine dénombre quant à elle un total de 96.824 cas dont 4.792 décès.

En Europe, ce sont le Royaume-Uni (82.096 morts), l'Italie (79.203), la France (68.197), l'Espagne (52.275) qui ont jusqu'à présent été les plus durement frappés. L'Allemagne, "bon élève" de la crise sanitaire il y a encore quelques mois, figure aujourd'hui dans les pays les plus meurtris, avec 41.806 morts. En Asie, l'Iran est le pays le plus endeuillé avec 56.262 décès. En Amérique du Sud, outre le Brésil, la Colombie (46.451 morts), l'Argentine (44.654 morts) et le Pérou (38.280 morts) sont les pays avec le plus de décès.