CARTE - Covid-19 : plus d'1,7 million de décès, quels sont les pays les plus touchés ?

Près d'un an après l'apparition du premier cas, l'épidémie de coronavirus a fait plus d'1,7 million de morts. Mardi 29 décembre, 1.774.390 décès étaient ainsi recensés à travers la planète, pour 81.278.115 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 334.836 morts pour 19.301.543 cas recensés. Ils sont suivis du Brésil qui compte 191.570 morts (pour 7.504.833 cas), de la Russie, qui passe à la troisième place de ce triste classement après un rattrapage du nombre de décès, passant de plus de 54.000 à 186.000 morts et de l'Inde qui en déplore pour sa part 148.153 décès (10.224.303 cas). Voisin des États-Unis, le Mexique affiche 122.855 décès. Pays berceau du virus, la Chine dénombre quant à elle un total de 95.383 cas dont 4.775 décès.