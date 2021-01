CARTE - Covid-19 : plus d'1,8 million de décès, quels sont les pays les plus touchés ?

Près d'un an après l'apparition du premier cas, l'épidémie de coronavirus a fait plus d'1,8 million de morts. Mardi 5 janvier 2021, 1.854.764 décès étaient ainsi recensés à travers la planète, pour 85.738.695 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 353.621 morts pour 20.823.341 cas recensés. Ils sont suivis du Brésil qui compte 196.561 morts (pour 7.753.762 cas), et de l'Inde qui en déplore pour sa part 149.850 décès (10.356.844 cas). Voisin des États-Unis, le Mexique dénombre 127.757 décès. Pays berceau du virus, la Chine dénombre quant à elle un total de 96.908 cas dont 4.787 décès.