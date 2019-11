CARTE - Berlin, 1989-2019 : ces murs qui restent debout

De béton, d’acier, de pierre ou de sable, les murs sont multiples et divers. Leur vocation, elle, reste unique : empêcher le passage. Trente ans après la chute du mur de Berlin et du Rideau de fer, le monde se barricade plus que jamais. C’est un fait, jamais dans son histoire récente, le monde n’a compté autant de barrières.

La rédaction a passé en revue ces nombreux murs à travers le monde. Si beaucoup sont frontaliers, certains sont érigés au cœur ou en périphérie des villes, comme ceux de Calais, entre la France et le Royaume-Uni, ou de Padoue, en Italie. Cette sélection, réalisée avec la collaboration d’Elisabeth Vallet, spécialiste des frontières à la Chaire Raoul-Dandurand de l'Université du Québec à Montréal, ne tend pas à être exhaustive mais à établir un aperçu de ces clôtures nouvelles ou anciennes se dressant sur la route de populations pour la plupart en quête d’un meilleur avenir.